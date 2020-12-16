Виплати 8 тис. грн компенсації за карантин ФОПам та найманим працівникам розпочнуться 21 грудня 2020 року. Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Міністр економіки закликав подавати документи максимально швидко. Щоб отримати гроші у цьому році, потрібно зареєструватися до цієї дати.

«Хочу закликати всіх подаватися на програми максимально швидко. Щодо 8 тис. грн подача документів до 31 грудня, тобто є час. Потрібно зареєструватися, виплати почнуться з 21 числа. Хто звернеться до 21-го, той кошти отримає до кінця року. Хто звернеться після 21-го – вже в новому році», – сказав міністр.

Строк подачі заявок на виплати ФОПам та найманим працівникам по 8 тис. грн компенсації за карантин продовжили з 21 до 31 грудня. Компенсацію можуть отримати ті, чий основний вид діяльності потрапив до переліку КВЕД, який затвердив Кабмін. Зазначимо, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину.

Перша програма – це виплата 8 тисяч грн найманим працівникам та ФОПам тих видів, які постраждали від карантину. Заявки необхідно подавати через портал «Дія» до 31 грудня.

Друга програма – це одноразова матеріальна допомога юридичним особам, які використовують працю найманих працівників та основний ВЕД яких не входить до переліку основних ВЕД, до яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи. Заявки подають до центрів зайнятості до 21 грудня.

Третя програма – компенсація суб’єктам господарювання сплаченого у 2020 році Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Розмір одноразової компенсації розраховується як середнє значення сплаченого ЄСВ за останні 10 місяців. Виплачуються відповідно до переліку КВЕД, затвердженого Кабміном. Заявки необхідно подавати до Державної податкової служби до 21 грудня.