Уряд скоротив перелік документів, необхідних для оформлення товарів на митниці

Мінфін працює над удосконаленням механізму «єдиного вікна» на митниці

Міністерство фінансів України оновило перелік документів, необхідних для подачі до контролюючого органу для завершення державного контролю в рамках удосконалення механізму «єдиного вікна» на митниці. Наказ №368 підписали ще 16 березня, повідомили у прес-службі міністерства.

Як зазначається, зміни вносяться до переліку документів, які необхідно подати відповідному контролюючому органу для завершення відповідного виду державного контролю - санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного видів.

По товарах, які представляють собою небезпечні вантажі, скорочено кількість документів з 10-11 до 2-3, у разі якщо підприємством дано згоду на передачу контролюючому органу відомостей, зазначених у попередній або періодичній митній декларації (крім відомостей про вартість товарів).

Серед нововведень також відзначили розподіл переліку документів за напрямками переміщення товарів на ввезення, вивезення і транзит. Крім того, вказані підстави для необхідності надання контролюючому органу певного документа (посилання на певний закон, постанова уряду, наказ відповідного міністерства).

Також значно скоротили перелік документів, які необхідно подати для завершення екологічного контролю.

У міністерстві вважають, що новий наказ спрощує ведення зовнішньоекономічної діяльності та прискорює процес взаємодії підприємств і органів державної влади, що здійснюють ті чи інші види державного контролю.

Раніше повідомлялося, що податкова почала фіксувати «човникові» перетини кордону з оподатковуваними товарами. Крім того, у лютому в.о. голови Державної фіскальної служби (ДФС) Мирослав Продан повідомляв, що платники податків можуть оформляти товари на митниці в режимі онлайн без присутності на пункті пропуску завдяки доопрацьованому програмному забезпеченню.