Відключення світла можуть значно поглибити падіння внутрішнього валового продукту України – аж до 39% за підсумками року, заявила в коментарі «Укрінформу» міністерка економіки Юлія Свириденко. До початку відключень в міністерстві прогнозували падіння ВВП приблизно на 33%.

«За нашими розрахунками, у випадку, якщо "блекаути" продовжуватимуться наступні кілька тижнів, ВВП України знизиться ще більше – можливо до "мінус" 39%», – сказала Свириденко.

За її словами, відключення електроенергії стали додатковим негативним економічним фактором війни після фізичного руйнування, тимчасової окупації, відтоку робочої сили й капіталу, порушення ланцюгів постачання.

«Якщо до цього списку додадуться ще проблеми зі зруйнованими енергетичними мережами, наш ВВП впаде ще більше», – констатувала міністерка економіки.

Раніше голова парламентського комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев заявляв, що українська економіка втрачає 7,5 млрд грн у разі оголошення масштабної повітряної тривоги в робочий час.

Відключення електроенергії в Україні почалися після масштабних обстрілів росіянами енергетичної інфраструктури, здійснених 10 і 11 жовтня.