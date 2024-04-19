Уряд спростив процедуру отримання статусів людини з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника і захисниці. Як роз’яснили у Львівському обласному ТЦК і СП, відтепер статус можна буде отримати у 30-ти денний термін. ZAXID.NET пояснює, як працюватиме ця процедура.

Як отримати відповідні статуси

у паперовій формі – через ЦНАП, незалежно від зареєстрованого місця проживання;

в електронній формі – через е-кабінет порталу «Дія» або єдиного державного реєстру ветеранів війни (наразі електронний продукт у розробці).

Крім заяви із зазначенням відомостей, необхідних для надання статусу, більше нічого не потрібно. Далі всі документи мають зібрати компетентні органи. Вони можуть витребувати повний пакет документів від уповноважених органів або посадовців.

Процедура звернення через ЦНАП вже діє для всіх категорій, в тому числі для захисників-добровольців, волонтерів та інших цивільних, які отримали інвалідність внаслідок війни.

Як працюватимуть електронні сервіси

Електронний формат подачі заяви на встановлення статусів ще доопрацьовують спільно Мінветеранів та Міністерство з питань цифрової трансформації. В уряді обіцяють, що технічна можливість отримання статусів «в один клік» з’явиться найближчим часом.

На першому етапі е-заява буде доступна для військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіція, СБУ, СЗР, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, а також сімей загиблих захисників і захисниць цих категорій.