У середу, 23 вересня, Кабінет міністрів України ухвалив постанову «Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей», у якій працюватимуть 230 людей, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Згідно з постановою, комісія буде створена і працюватиме в Києві на бульвар Лесі Українки, 26. У ній працюватимуть 230 людей, з них голова і шестеро членів комісії (один з них заступник).

Головне завдання комісії – видача, відновлення, переоформлення та призупинення ліцензій для грального бізнесу.

Зазначимо, що комісію створено на вимогу закону «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор», який набув чинності 13 серпня 2020 року.

Додамо, що у законі є правова колізія, через яку така комісія може ніколи не запрацювати. Річ у тім, що в процесі голосування народні депутати внесли до нього дві взаємовиключні поправки. Одна поправка передбачає, що комісію одноосібно створює прем’єр-міністр, тоді як друга зобов’язує провести відбір членів комісії на конкурсі. Наразі невідомо, яким шляхом піде уряд.