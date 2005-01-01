Кабмін пропонує дозволити їздити проїжджою частиною дороги людям на інвалідних візках

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді дозволити особам з інвалідністю на візках їздити по краю проїжджої частини дороги, вулиці чи по узбіччі, свідчить законопроект, зареєстрований у парламенті 15 січня.

Так, Кабмін пропонує прирівняти осіб, які рухаються у колісних засобах, до велосипедистів. Згідно з пропонованим проектом закону, люди з інвалідністю на візках зможуть рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках зі швидкістю пішоходів.

Документом передбачається, що особи, які рухаються по краю проїжджої частини дороги, повинні будуть пересуватися у напрямку руху транспорту по правій крайній смузі, а поворот ліворуч або розворот дозволяється на дорогах з однією смугою і без трамвайної колії посередині.

Зазначимо, що під час руху люди на візках повинні виконувати вимоги, які стосуються велосипедистів. Також в законопроекті наголошується, що необхідно використовувати технічно справні візки; не перевозити вантажі, що заважають керуванню; не перевозити пасажирів.

Окрім того, візки повинні бути обладнані світловідбивачами, а під час руху в темну пору доби по краю проїжджої частини дороги – зовнішніми світловими пристроями.

Зазначимо, наразі згідно з чинними правилами дорожнього руху люди з інвалідністю на візках прирівняні до пішоходів.

«До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в інвалідних візках без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячий чи інвалідний візок», – йдеться у чинних ПДР.

Зазначимо, аби запропоновані урядом зміни почали діяти, законопроект повинна прийняти Верховна Рада.