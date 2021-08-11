Кабінет міністрів затвердив Державну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом до 2025 року. Вона передбачає зокрема введення в експлуатацію власного сховища ядерних відходів – досі їх вивозили в Росію.

Програма передбачає, що ядерні відходи з трьох атомних електростанцій України – Рівненської, Запорізької та Южно-Української, найоптимальніше віддавати на довготривале зберігання («відкладене рішення»), бо для їхньої переробки немає грошей і технічних можливостей.

До 2021 року відходи з АЕС вивозилися для переробки та зберігання в Росію, що коштувало «Енергоатому» 200 млн доларів на рік. Але програма передбачає введення в експлуатацію власного централізованого сховища у зоні відчуження довкола Чорнобильської АЕС.

За розрахунками «Енергоатому», це дозволить Україні забезпечити 160 робочих місць і подолати залежність від Росії в питанні атомної безпеки. Вартість реалізації програми оцінюють у понад 8,9 млрд грн. До 2025 року «Енергоатом» планує розробити стратегію поводження з відпрацьованим паливом до 2035-го.

При цьому сховище палива планують почати поетапно вводити в експлуатацію вже в серпні 2021 року. Ядерні відходи з трьох українських АЕС там будуть зберігатися протягом наступних 100 років.читайте також