Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що введення нульової ставки податку на додану вартість (ПДВ) на внутрішні авіаційні перевезення сприятиме здешевленню квитків і пожвавленню туризму в Україні. Про це повідомила прес-служба Кабміну.

«Звільнення від оподаткування призведе до зменшення витрат і здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси. Українці зі свого боку отримають більш широкий доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни. Ці законодавчі зміни необхідно внести якомога швидше, щоб уже цього літа збільшити туристичний потік», – зазначив Шмигаль.

Також повідомляється, що за підсумками наради прем'єр-міністр дав доручення міністерствам провести всю необхідну підготовчу роботу і оперативно розробити відповідні зміни до закону.

Як інформував ZAXID.NET, навіть за найбільш оптимістичного сценарію розвитку ситуації з поширенням пандемії коронавірусу в світі, Європейська організація з безпеки повітряної навігації очікує, що кількість авіаперевезень у світі повернеться до рівня 2019-го тільки в 2024 році. А європейські авіакомпанії та туристичний сектор готуються до другого так званого «втраченого літа» через розповсюдження інфекції коронавірусу та запроваджені карантинні обмеження.