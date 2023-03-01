Кабінет міністрів України запропонував великим торговим мережам подаватися на тендери з закупівлі харчів для армії. Обсяг цього ринку становить до 43 млрд грн на рік, тому в уряді вважають, що ця пропозиція має їх зацікавити.

«Держава зацікавлена в тому, щоб великі торговельні мережі брали участь у постачанні продовольства для армії. Зараз постачанням продуктів харчування займаються компанії, які закуповують продукцію у великих торгових мережах. Оскільки ці товари вже є у вас в асортименті, потрібно вирішити питання логістики», – сказала на зустрічі з ритейлерами міністерка економіки Юлія Свириденко.

Своєю чергою її заступниця Надія Бігун повідомила, що обсяг продовольчого забезпечення Збройних сил становить приблизно 42-43 млрд грн щорічно. Тому влада прагне залучити на цей ринок нових гравців, щоб посилити конкуренцію.

«Представники ритейлу погодилися, що для них це цікава пропозиція, яка потребує подальшого детального опрацювання», – зазначається в повідомленні Міністерства економіки.