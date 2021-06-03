Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді змінити принцип визначення розміру ставки оподаткування акцизним податком пива. Уряд пропонує вираховувати цей податок за міцністю напою замість його літражу.

Відповідну пропозицію оприлюднено в так званому "ресурсному" законопроекті (№5600) з поправками до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, який уряд зареєстрував у парламенті, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Документ пропонує обкладати акцизним податком спирт, який міститься у пиві з солоду, за ставкою 59,82 грн за 1 л 100% -го спирту. Таким чином, для напою з вмістом 4% спирту податок складе 2,39 грн/л, а 8% спирту – 4,79 грн/л.

Наразі пиво обкладається акцизним податком по 2,78 грн за 1 л напою будь-якої міцності.