Уряд запропонував Верховній Раді змінити акцизи на пиво
Якщо зараз акциз на пиво залежить від літражу, то уряд пропонує, аби він залежав від міцності
Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді змінити принцип визначення розміру ставки оподаткування акцизним податком пива. Уряд пропонує вираховувати цей податок за міцністю напою замість його літражу.
Відповідну пропозицію оприлюднено в так званому "ресурсному" законопроекті (№5600) з поправками до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, який уряд зареєстрував у парламенті, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».
Документ пропонує обкладати акцизним податком спирт, який міститься у пиві з солоду, за ставкою 59,82 грн за 1 л 100% -го спирту. Таким чином, для напою з вмістом 4% спирту податок складе 2,39 грн/л, а 8% спирту – 4,79 грн/л.
Наразі пиво обкладається акцизним податком по 2,78 грн за 1 л напою будь-якої міцності.