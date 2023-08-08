Людям виплатять 3318 грн за одну сотку затопленої земельної ділянки, де втрачено врожай овочів

Кабінет міністрів України затвердив порядок надання одноразової виплати мешканцям Херсонщини й Миколаївщини, які втратили врожай через підрив Каховської ГЕС. Про це повідомили в прес-службі уряду у понеділок, 7 серпня.

Людям виплатять 3318 грн за одну сотку земельної ділянки, де втрачено врожай овочів. При цьому допомога надається на площу не більше за 20 соток у Миколаївській області та не більше за 30 соток у Херсонській області.

Щоб отримати виплату, треба підтвердити право власності на земельну ділянку витягом з Держреєстру речових прав на нерухоме майно, державним актом на право приватної власності на землю або державним актом на право власності на земельну ділянку.

Після цього органи місцевого самоврядування утворять комісію для обстеження зазначених ділянок. До 1 вересня люди мають подати до комісії заяву та копію документа, що підтверджує право власності на землю. Комісія на підставі актів обстежень земельних ділянок визначить суму допомоги, складе перелік та подасть його до ОВА – там до 1 жовтня ухвалять рішення про нарахування виплати.

Зауважимо, що премʼєр-міністр Денис Шмигаль анонсував виплату цієї компенсації 4 серпня. За його словами, максимальна сума допомоги становитиме до 100 тис. грн. Для цих потреб Кабмін виділив Херсонській та Миколаївській областям 271 млн грн.

Нагадаємо, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС і подальших руйнувань та затоплень загинула 31 людина.