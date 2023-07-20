Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС і подальших руйнувань та затоплень загинула 31 людина. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів міністр МВС України Ігор Клименко.

«Що стосується загиблих: у нас на сьогодні загиблих 31 особа. 29 – це Херсонська область і два громадянина загинули в Миколаївській області», – сказав Клименко. Щодо матеріальних втрат, то, за словами міністра, остаточних підрахунок ще не завершений.

«Дуже важко за ці місяці порахувати, скільки ми втратили можливого врожаю, скільки ми втратили приватних господарств, а це і виноградники, і баштанні культури, які росли на цій території, скільки ми втратили можливостей по воді. Це велика проблема. Вода відійшла на кілька кілометрів від берега Херсонського водосховища.. І на сьогодні я бачу основною проблемою – це доступ до води в подальшому для наших громадян», – зазначив очільник МВС.