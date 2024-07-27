Дія нового фільму Marvel розгортається через шість років після подій у «Дедпулі 2». У фільмі Вейд Вілсон (Раян Рейнольдс) полишає життя на пенсії та на заклик Управління зі змін у часібере у новій місії порятунку Всесвіту з Росомахою (Г’ю Джекман).

Продовження про супергероя, зняте Шоном Леві і традиційно у фільмі – добрий саундтрек.

Музику до фільму написав Роб Сімонсен, який раніше працював над саундтреком для стрічок «500 днів літа», «Мисливці за привидами», «Проєкт Адам» та «Кит». Окрім музики Сімонсена, у фільмі «Дедпул та Росомаха» звучать інші хітові треки, серед яких пісні Фергі та Авріл Лавін.

Почути їх можна на усіх музичних платформах, повідомляє Radio Times.

Ось повний перелік пісень зі супергеройського блокбастера: