Усі пісні з фільму «Дедпул та Росомаха»
Де почути композиції з нового фільму Marvel0
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Дія нового фільму Marvel розгортається через шість років після подій у «Дедпулі 2». У фільмі Вейд Вілсон (Раян Рейнольдс) полишає життя на пенсії та на заклик Управління зі змін у часібере у новій місії порятунку Всесвіту з Росомахою (Г’ю Джекман).
Продовження про супергероя, зняте Шоном Леві і традиційно у фільмі – добрий саундтрек.
Музику до фільму написав Роб Сімонсен, який раніше працював над саундтреком для стрічок «500 днів літа», «Мисливці за привидами», «Проєкт Адам» та «Кит». Окрім музики Сімонсена, у фільмі «Дедпул та Росомаха» звучать інші хітові треки, серед яких пісні Фергі та Авріл Лавін.
Почути їх можна на усіх музичних платформах, повідомляє Radio Times.
Ось повний перелік пісень зі супергеройського блокбастера:
- Only You (And You Alone) – The Platters
- Bye Bye Bye – NSYNC
- Angel Of The Morning – Merrilee Rush & The Turnabouts
- SLASH – Stray Kids
- Glamorous – Fergie
- Iris – Goo Goo Dolls
- The Power Of Love – Huey Lewis & The News
- I’m A Ramblin’ Man – Waylon Jennings
- You Belong To Me – Patsy Cline feat. The Jordanaires
- The Lady In Red – Chris de Burgh
- I’m With You – Avril Lavigne
- The Greatest Show – Zac Efron, Zendaya, Hugh Jackman, Keala Settle and The Greatest Showman Ensemble
- You’re The One That I Want – Olivia Newton-John and John Travolta
- I’ll Be Seeing You – Jimmy Durante
- Make Me Lose Control – Eric Carmen
- You’re All I Need To Get By – Aretha Franklin
- Good Riddance (Time Of Your Life) – Green Day
- LFG – Rob Simonsen