Інтерактивна карта містить інформацію про всі події до Дня Незалежності

Міністерство культури й інформаційної політики створило Цифрову мапу до Дня Незалежності України, переглянувши яку, можна довідатися про всі святкові заходи про всій країні.

На цифровій мапі подій можна переглянути всі події, присвячені до 30-ї річниці Незалежності України, які відбуваються упродовж серпня. Проект охоплює всі області України і передбачає близько 300 заходів.

На мапі кожна область має свою унікальну квітку-символ, клікнувши на яку, можна переглянути перелік заходів у конкретному регіоні України. На мапі відображається місце, час, відлік до подій та детальна інформація про них. Також цифрова мапа має зручний пошук за локацією та датою.

Користувач може вибрати цікаву для нього подію, а також спланувати відвідування заходу через функцію «календар подій» у смартфоні.