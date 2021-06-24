В Україні всіх новонароджених перевірятимуть на генетичні захворювання за допомогою неонатального скринінгу, повідомив у четвер, 24 червня, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Ми запроваджуємо певні скринінгові речі, розпочинаємо з неонатального скринінгу. Тобто кожен новонароджений сьогодні піддаватиметься скринінгу на генетичні захворювання. Ми розширюємо перелік цих захворювань з чотирьох, які у нас були, до двадцяти одного. Ми рухатимемося до того, щоб виявляти вчасно генетичні захворювання, орфанні захворювання, формуємо реєстр цих захворювань і зробимо все можливе, щоб держава забезпечила медикаментозну корекцію цих захворювань на перших етапах життя», – сказав Ляшко на всеукраїнському форумі «Україна 30. Здорова Україна», повідомив «Укрінформ».

Міністр додав, що пари при плануванні дитини зможуть пройти сімейний скринінг. Він допоможе оцінити ризики виникнення генетичних захворювань у майбутніх дітей.

Ляшко зазначив, що окремо міністерство приділятиме увагу дитячій смертності, якості допомоги з народження і в період вагітності матері.

Як повідомляв ZAXID.NET, 22 червня президент Володимир Зеленський запустив нову державну програму «Здорова Україна», яка покликана збільшити тривалість життя українців. Програма передбачає оновлене меню в школах і оновлені уроки фізкультури, а також – медичні обстеження людей віком від 55 років кожні два роки. Крім того, як заявляв у той день Віктор Ляшко, в Україні запустять програму мотивації пацієнтів проходити медичні обстеження.