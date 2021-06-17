ЗНО з англійської мови не склали 10% абітурієнтів, з математики – понад 30% і з фізики – 8%

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) констатує, що зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з англійської мови склали 89,3 % абітурієнтів, з математики – 68,9% і з фізики – 91,7. Про це сказано в повідомленні прес-служби УЦОЯО.

«Сьогодні відбулося друге засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за визначенням порогу «склав/не склав». Було визначено порогові бали «склав/не склав» для тестів з англійської, іспанської, німецької, французької мов, математики, фізики», – сказано в інформації.

Зазначається, що члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити граничний бал з іноземних мов, що відповідає 18 тестовим балам, з математики – 10, з фізики – 12.

Таким чином, від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні по кожному з предметів, поріг «склав/не склав» не подолали: з англійської мови – 10,68%, з іспанської мови – 15,79%, з німецької мови – 11,49%, з французької мови – 8,94%, з математики – 31,11% і з фізики – 8,33%.

Як повідомлялося, на зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році було зареєстровано 389710 абітурієнтів.