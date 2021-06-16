У Тернополі на здачу ЗНО з географії не з'явилося близько 40% абітурієнтів, а тестування з математики прийшло здавати лише 10% від усіх зареєстрованих випускників шкіл, профтехучилищ та студентів другого курсу коледжів. Освітяни пов'язують це з тим, що уряд в останній момент скасував проведення державної підсумкової атестації, яка цього року мала складатися у формі ЗНО.

Цього року в Тернопільській області на здачу зовнішньо незалежного оцінювання зареєструвалося 11 тисяч абітурієнтів. Загальна явка учасників тестування склала – 70,5%.

Найнижча явка на тестування була на географії та математиці, розповів ZAXID.NET відповідальний за проведення ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. На тестування з географії в Тернополі зареєструвалося 2156 абітурієнтів, А от прийшло здавати цей предмет 1380 учасників.

«У деяких пунктах тестування в обласному центрі приходила лише половина випускників. Наприклад, у нас є пункт тестування «Тернопільська загальноосвітня школа № 24». Там було зареєстровано 270 абітурієнтів на здачу ЗНО з географії, а прийшло – 138, і 132 – відсутніх», – розповідає Юрій Шайнюк.

Така ж ситуація склалася з тестуванням з математики. Цього року абітурієнти могли здавати математику для вступу до ВУЗу і математику «рівня стандарту», тобто на яку реєструвалися лише випускники профтехучилищ і коледжів для здачі державної підсумкової атестації. «На ЗНО з математики «рівень стандарту» було зареєстровано більше ніж 2000 випускників. А на здачу тестів прийшло 196 абітурієнтів, а це десь 10%», – додає Юрій Шайнюк.

Ще минулого року в МОН затвердили чотири екзамени державної підсумкової атестації на 2021 рік. Перший – це українська мова, другий – математика, третій – на вибір історія України або іноземна мова, четвертий – за вибором випускників. А цьогорічну низьку явку на ЗНО пояснюють скасуванням підсумкової атестації.

«Четвертим екзаменом багато хто з абітурієнтів вибирали географію. Вони на проходження цих тестів ДПА у вигляді ЗНО реєструвалися в лютому. А вже у квітні уряд скасовував обов'язкову державну атестацію через епідемію коронавірусу. Тому зараз вийшло так, що випускники шкіл, які не планували вступати у ВУЗ, випускники профтехучилищ і студенти другого курсу коледжів не прийшли на тестування ЗНО. Воно по суті їм не потрібне, бо дехто з них далі продовжить вчитися в коледжі, а дехто піде зразу працювати за спеціальністю, котру здобув в училищі», – розповідає Юрій Шайнюк.

Атестати таким випускникам видадуть за річними оцінками. Низька явка абітурієнтів на ЗНО не лише в Тернопільській області, але й в усій Україні, ймовірно, повпливала на якість оцінювання і перевірку тестів. Про це заявила співзасновниця ГО «Смарт освіта» та «Батьківський контроль» Іванна Коберник.

За її словами Верховна Рада скасувала ДПА лише у квітні, коли на нього вже зареєструвалися всі випускники-2021. «На всю кількість зареєстрованих були надруковані зошити, значна частина яких пішла у смітник, а пункти тестування в дні ЗНО працювали напівпорожні», – розповіла Іванна Коберник.

За кошти, котрі були витрачені на матеріали могли б організувати подвійну перевірку, а не одинарну, як зробили цього року через брак грошей.