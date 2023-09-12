У Львові відбудеться перший реп та хіп-хоп фестиваль

Вже незабаром Львів стане свідком яскравої події – фестивалю Lemberg Music Festival 2023. Захід запланований на 24 вересня та відбудеться на терасі !FESTrepublic.

Цей фестиваль обіцяє стати абсолютно новим та унікальним для міста. Початок о 15:00, повідомляють організатори VINIL Concert agency.

Чим особливий Lemberg Music Festival

Це перший фестиваль у Львові, де велика кількість реп-артистів об'єдналися з благодійною метою. Адже в такий нелегкий час для України, музика стає засобом єднання і підтримки. Тож 100 відсотків прибутку скерують на потреби українського війська.

На сцені !FESTrepublic у рамках фестивалю виступлять виконавці з різних напрямків українського репу та хіп-хопу. Зокрема серед них будуть:

BOTASHE;

ХАС;

Гоня;

POLAMAV;

Артем Лоік;

Макс ТТ;

Ритмовар;

Рижуня;

Білий Бо;

Шершень;

ХЛОПЕЦЬ;

PROBLEMA;

Levyy MC;

Гура;

TOF;

ALCO Brothers;

DJ's:;

DJ Shon;

TWOCRAVE.

Lemberg Music Festival 2023 обіцяє стати не тільки яскравою музичною подією, але й можливістю вкотре подякувати українським захисникам та зібрати кошти для них.

«Ми впевнені, що це буде незабутня подія для всіх прихильників музики та тих, хто готовий допомогти нашим захисникам. Приходьте 24 вересня у !FESTrepublic! Чудова атмосфера забезпечена», – запрошують на фестиваль організатори VINIL Concert agency.

Квитки вже у продажу за посиланням.

Lemberg music Festival 2023 відбудеться 24 вересня