Для двох львівських бригад планують зібрати гроші на закупівлю 9 дронів

У Львові з 15 по 17 вересня відбуватиметься ярмарок сиру та вина. Організатори заходу запрошують до дегустації та розваг, але закликають не забувати про українськву армію. Містянам пропонують долучитися до збору грошей для ЗСУ. Про це йдеться на Facebook-сторінці Благодійного ярмарку.

Ярмарок відбуватимкеться у Львівському палаці мистецтв Lviv Art Palace. Мета збору – 1 млн грн. Гроші збирають для 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ та 125 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

На зібрані гроші планують придбати для 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ:

квадрокоптер Mavic T3 – 1 шт.

квадрокоптер Mavic 3E – 3 шт.

Для 125 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ:

квадрокопрет DJI Mavic 3 Fly More Combo – 5 шт.

Задонатити можна за посиланням. На заході українські бренди-виробники вина та сиру представлятимуть свою продукцію. Крім того, діятиме фудкорт, де відвідувачі матимуть можливість скуштувати морепродукти, м'ясні страви тощо. Також для гостей виступатимуть українські виконавці серед яких: Тарас Чубай, співачка СХОЖА, композитор та піаніст із Житомира Олексій Карпенко та багато інших. Окрім цього у програмі ярмарку різноманітні конкурси та турніри. Вартість квитків – від 100 до 500 грн.

Нагадаємо, ініціатива United24 спільно з фондом «Повернись живим» та банком monobank оголосила про початок збору коштів на 10 тис. дронів-камікадзе для ЗСУ. На озброєння планують зібрати 235 млн грн, повідомив у понеділок, 14 серпня, міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров. Йдеться про FPV-дрони, які придбають за кордоном. Збір 235 млн грн на безпілотники назвали «Операція «Єдність».

17 серпня збір закрили: необхідну суму вдалося зібрати за три доби, сума найбільшої пожертви становила 20 млн грн.