Фанати світили лазерною указкою в обличчя і очі данському голкіперу Касперу Шмейхелю

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафувала Асоціацію футболу Англії за поведінку вболівальників під час матчу півфіналу Євро-2020 на лондонському стадіоні «Вемблі» проти Данії (2:1). Про це вказано на сайті УЄФА.

Англійські фанати світили лазерною указкою в очі голкіперу данців Касперу Шмейхелю. Крім того, вони освистували гімн Данії та пронесли на стадіон піротехніку.

УЄФА оштрафувала англійську асоціацію за всіма трьома порушеннями. Сума штрафу становить 30 тис. євро (972 тисячі гривень).

Як інформував ZAXID.NET, збірна Англії перемогла Данію у другому півфінальному матчі Євро-2020 на лондонському стадіоні «Вемблі». Складний матч закінчився з рахунком 2:1.

На 30-тій хвилині Міккель Дамсгор з данської збірної забив гол у ворота Англії. Та вже за 9 хвилин рахунок зрівнявся: Сімон К'єр зрізав гол у власні ворота під час боротьби з Рахімом Стерлінгом. Другий тайм відзначився боротьбою команд, проте не голами. Після закінчення основного та додаткового часу з рахунком 1:1 почався додатковий третій тайм.

А під час ключового пенальті капітана збірної Англії Гаррі Кейна на 104 хвилині матчу фанати світили лазерною указкою в обличчя і очі данському голкіперу Касперу Шмейхелю. Це було зафіксовано під час трансляції матчу.

Збірні Італії та Англії зустрінуться у фіналі Євро-2020 на лондонському стадіоні «Вемблі» вже 11 липня.