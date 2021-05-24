УЄФА представила трофей нового турніру Ліги конференцій
З наступного сезону в Європі будуть розігрувати три міжнародні турніри серед клубів – Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Лігу конференцій.
Останній турнір покликаний розширити кількість клубів, які виступають на міжнародному рівні. Тож участь у кваліфікації Ліги конференцій візьмуть 184 клуби з усіх 55 країн-учасниць УЄФА. От тільки на груповому етапі зіграють 32 команди.
Напередодні старту турніру в УЄФА представили сам кубок, який отримуватиме переможець Ліги конференцій. Він має висоту 57,5 см та важить 11 кг.
Україну в цьому турнірі наступного сезону представлятимуть ковалівський «Колос» та полтавська «Ворскла». Обидві команди розпочинатимуть з кваліфікаційного раунду. Луганська «Зоря», у випадку невдачі у кваліфікації Ліги Європи, отримає місце в групі Ліги конференцій.
Матчі Ліги конференцій відбуватимуться ввечері в четвер, тоді ж, коли і матчі Ліги Європи.