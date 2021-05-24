Кубок Ліги конференцій

З наступного сезону в Європі будуть розігрувати три міжнародні турніри серед клубів – Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Лігу конференцій.

Останній турнір покликаний розширити кількість клубів, які виступають на міжнародному рівні. Тож участь у кваліфікації Ліги конференцій візьмуть 184 клуби з усіх 55 країн-учасниць УЄФА. От тільки на груповому етапі зіграють 32 команди.

Напередодні старту турніру в УЄФА представили сам кубок, який отримуватиме переможець Ліги конференцій. Він має висоту 57,5 см та важить 11 кг.

A new member of the family for 2021/22 - introducing the new UEFA Europa Conference League trophy.



Standing 57.5cm tall and weighing 11kg, the trophy consists of 32 hexagonal spines twisting and curving from the trophy base. — UEFA (@UEFA) May 24, 2021

Україну в цьому турнірі наступного сезону представлятимуть ковалівський «Колос» та полтавська «Ворскла». Обидві команди розпочинатимуть з кваліфікаційного раунду. Луганська «Зоря», у випадку невдачі у кваліфікації Ліги Європи, отримає місце в групі Ліги конференцій.

Матчі Ліги конференцій відбуватимуться ввечері в четвер, тоді ж, коли і матчі Ліги Європи.