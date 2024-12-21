Нова актуальна тенденція – це вишуканість і мінімалізм.

Кожного року модні тенденції у декорі новорічної ялинки змінюються, тому потрібно заздалегідь планувати, яким буде ваш новорічний та різдвяний декор. «24 канал» розповів, якими прикрасами не слід прикрашати свою ялинку, щоб вона виглядала актуальною.

Великі ялинкові прикраси

Минулі максималістські тренди із використанням великих прикрас і яскравих кольорів вже відходять на задній план. Цьогоріч тенденція схиляється до стриманих рішень: витончених бантів, невеликих прикрас та однотонної палітри кольорів.

Нова актуальна тенденція – це вишуканість і мінімалізм.

Об'ємні та кольорові гірлянди

Кольорові та об'ємні гірлянди також починають втрачати популярність. Їх місце починають займати стримані варіанти: дрібні вогники з білим чи золотистим сяйвом.

Зайвий блиск

Хоча святковий сезон вимагає трохи блиску, занадто багато металевих та світловідбивальних елементів можуть додати ялинці «застарілого» вигляду, тож краще віддати перевагу цікавим текстурам та орнаментам. До прикладу, додати деталі з фетру чи дерева.

Класичні кольорові схеми

Традиційна червоно-зелена палітра поступається індивідуальним рішенням. Наразі популярні нейтральні відтінки, але нетипові яскраві кольори, зокрема минулого року це був рожевий, також можуть знайти своє місце серед святкового декору.

Пластиковий декор

Замість того, щоб декорувати ялинку новими прикрасами, зробленими з великої кількості пластику, усе більш актуальним стає виготовлення декору своїми руками чи повернення до життя старих скляних та дерев'яних іграшок. Такі прикраси додають ялинці особливого шарму.