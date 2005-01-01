У 2017 році безповоротні втрати ЗСУ становили майже дві сотні військовослужбовців

Безповоротні втрати включають у себе загиблих у боях, зниклих безвісти та полонених

СуспільствоОлег Костюк, 26 грудня1880

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У 2017 році безповоротні втрати ЗСУ становили майже дві сотні військовослужбовців
фото з відкритих джерел
Санітарні втрати української армії в 2017 році становлять 1265 військовослужбовців

Безповоротні втрати Збройних сил України у 2017 році становлять майже дві сотні військовослужбовців. Про це йдеться у відповіді Генштабу ЗСУ на запит журналістів, інформує Українська служба ВВС.

Зокрема, в повідомленні вказується, що станом на 18 грудня безповоротні втрати української армії в нинішньому році становлять 191 військовослужбовця. Безповоротні втрати включають в себе загиблих в боях, зниклих безвісти і полонених. Ще 174 бійці були поранені.

Загалом санітарні втрати української армії в 2017 році (поранені, травмовані і хворі) становлять 1265 військовослужбовців.

Також в Генштабі додали, що протягом 2017 року на контрактну службу в ЗСУ поступило 35 тис. 220 осіб.

Нагадаємо, в жовтні Генеральний штаб ЗСУ заявив, що з початку АТО бойові втрати становили 10710 військовослужбовців ЗСУ, з них безповоротні - 2333, санітарні (поранені і травмовані в результаті бойових дій) - 8 377.

Крім ЗСУ, в АТО гинули військовослужбовці Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ, бійці добровольчих батальйонів.

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