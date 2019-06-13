В австрійському Зальцбургу загинув 24-річний гід львівської турфірми

Альпійський пік Унтерсберг біля Зальцбурга

В австрійському місті Зальцбург увечері в середу, 12 червня, загинув гід-супроводжувач львівської турфірми «Аккорд-тур» Андрій Соджак, повідомило ZAXID.NET джерело на львівському туристичному ринку.

Чоловік розбився внаслідок падіння з гори біля Зальцбурга. Зазначимо, що впритул до міста розташований альпійський хребет, один з піків якого (Унтерсберг, висота 1973 м) знаходиться за 16 км від центру Зальцбурга.

Відомо, що 24-річний Андрій Соджак жив у Львові, навчався у «Львівській політехніці». В «Аккорд-турі» працював понад два роки.

Андрій Соджак, фото з Viber

Станом на вечір четверга, 13 червня, офіційної інформації про трагедію не було. Неофіційних подробиць про інцидент теж немає.

Нагадаємо, раніше в Польщі засудили водія автобуса, який перевозив туристів фірми «Аккорд Тур» зі Львова до Відня. Ця трагедія сталася 17 серпня 2018 року, тоді загинули троє людей. 12 червня 2019 року його засудили до шести з половиною років в’язниці.