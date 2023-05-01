Противник продовжує поповнювати свої сили засудженими росіянами, яких завербувала приватна військова компанія «Вагнер». Зокрема, ще 400 засуджених росіян, яких завербували «вагнерівці», прибули на окуповану територію Запорізької області, повідомив Генштаб Збройних сил України.

«Противник і надалі намагається поповнювати свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб. Нещодавно відзначено прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК "Вагнер", до одного із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області», – сказано в повідомленні Генштабу, опублікованому вранці в понеділок, 1 травня.

В ньому зазначається, що подібне поповнення очікується і в районі Луганська.

Відомо про заплановану підготовку на одному із полігонів поблизу міста до 200 осіб із числа засуджених. За даними штабу, підготовка триватиме декілька тижнів.

«Особовому складу комендантської роти, яка буде забезпечувати охорону цього контингенту, віддано наказ про відкриття вогню на ураження при будь-яких спробах до втечі чи непокорі», – додали у Генштабі.

Також у Генштабі повідомили, що так зване керівництво Луганської області опрацьовує питання щодо відчуження нерухомого майна громадян України, які залишили тимчасово захоплені території. Відібрану нерухомість планують передати у розпорядження силових структур.