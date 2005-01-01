В «Борисполі» літак з'їхав зі злітної смуги

Літак білоруської авіакомпанії «Белавіа» зійшов зі смуги в аеропорту «Бориспіль», через це летовище було тимчасово закрите. Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на очевидців.

До літака під'їхали швидка і допоміжні служби аеропорту, фото ТСН

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на очевидців, літак авіакомпанії «Белавіа» після посадки в міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час проходження по стерновій доріжці викотився на ґрунт однієї стійкою шасі.

Водночас прес-секретар авіакомпанії Ольга Щуко заявила, що їхній літак не сходив зі смуги в аеропорту. «Наразі я можу сказати, що аеропорт «Бориспіль» не закритий. Посадка була у штатному режимі і ми не викочувалися за злітно-посадкову смугу. Ми вивчаємо інцидент на руліжній дорожці, - сказала вона.

Як писав ZAXID.NET, у жовтні в аеропорту «Бориспіль» вантажівка пошкодила крило літака, який мав виконувати рейс до Харкова. У компанії МАУ тоді повідомили, що повітряне судно рухалося зі стоянки на зліт, коли сталася аварія. Після зіткнення пасажирів пересадили до іншого літака.