В «Борисполі» літак з'їхав зі злітної смуги

СуспільствоКатерина Чурилова, 22 грудня4940

До теми

Літак білоруської авіакомпанії «Белавіа» зійшов зі смуги в аеропорту «Бориспіль», через це летовище було тимчасово закрите. Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на очевидців.

До літака під'їхали швидка і допоміжні служби аеропорту, фото ТСН

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на очевидців, літак авіакомпанії «Белавіа» після посадки в міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час проходження по стерновій доріжці викотився на ґрунт однієї стійкою шасі.

Водночас прес-секретар авіакомпанії Ольга Щуко заявила, що їхній літак не сходив зі смуги в аеропорту. «Наразі я можу сказати, що аеропорт «Бориспіль» не закритий. Посадка була у штатному режимі і ми не викочувалися за злітно-посадкову смугу. Ми вивчаємо інцидент на руліжній дорожці, - сказала вона.

Як писав ZAXID.NET, у жовтні в аеропорту «Бориспіль» вантажівка пошкодила крило літака, який мав виконувати рейс до Харкова. У компанії МАУ тоді повідомили, що повітряне судно рухалося зі стоянки на зліт, коли сталася аварія. Після зіткнення пасажирів пересадили до іншого літака.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

В «Борисполі» чоловік навприсядки спробував обійти прикордонний контроль ZAXID.NET
У Польщі розбився військовий винищувач МіГ-29 ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук