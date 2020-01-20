У будівлі ЦВК у Києві застрелився працівник управління держохорони
Суспільство — Андрій Стець, сьогодні, 20:382490
У будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК) у Києві застрелився працівник Управління державної охорони (УДО). Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомило джерело в правоохоронних органах.
«За попередньою інформацією, співробітник УДО застрелився з табельної зброї», – сказав співрозмовник агентства.
Він зазначив, що розслідуванням обставин інциденту буде займатися Державне бюро розслідувань (ДБР).
Як інформують «Українські новини», співробітник управління державної охорони, 1995 року народження, покінчив життя самогубством о 18:20 у понеділок. Він вистрілив з табельного пістолета собі в голову.
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