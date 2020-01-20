У будівлі ЦВК у Києві застрелився працівник управління держохорони

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 20:382490

До теми

У будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК) у Києві застрелився працівник Управління державної охорони (УДО). Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомило джерело в правоохоронних органах.

«За попередньою інформацією, співробітник УДО застрелився з табельної зброї», – сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що розслідуванням обставин інциденту буде займатися Державне бюро розслідувань (ДБР).

Як інформують «Українські новини», співробітник управління державної охорони, 1995 року народження, покінчив життя самогубством о 18:20 у понеділок. Він вистрілив з табельного пістолета собі в голову.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Пішов з життя молодий ветеран АТО, випускник Львівського університету ZAXID.NET
Охоронець виправної колонії у Харкові застрелився з автомата на оглядовій вишці ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук