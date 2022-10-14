Emily Resort представляє продовження циклу великих симонічних концертів у стінах ультрасучасного Emily Event Hall – The sound of Hollywood! Музичні шедеври світового кіно у виконанні професійного академічного оркестру Emily Orchestra, який звучатиме наживо на найкращому в Україні звуковому обладнанні L-Acoustics K3.

Прибуток від концерту буде спрямовано на підтримку Збройних Сил України, а саме на купівлю «зігріваючих наборів», які дозволять бійцям підтримувати тепло одягу, взуття та їжі. Ці набори будуть закуплені для протитанкової батареї та комендантської роти, які потребують восени не менше 300 таких наборів.

Коли: у неділю, 30 жовтня, о 18:00.

Де: Emily Event Hall, територія комплексу Emily Resort

Адреса: Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б

Детальна інформація за телефоном: 032 242 22 21

Квитки на концерт можна придбати на сайті Gastroli.ua

На території Emily Event Hall буде вжито усі необхідні заходи безпеки.