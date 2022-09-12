Фестиваль відбуватиметься упродовж трьох днів, 16-18 вересня

Із п’ятниці до неділі, 16-18 вересня, відпочинковий комплекс Emily Resort запрошує на розважальний сімейний фудфест «Фестиваль на Медузі».

Захід відбуватиметься під супровід сучасної української музики. На сцені фестивалю виступатимуть Tayanna, Laud, Shumei, PROBASS ∆ HARDI, Роман Скорпіон, DJ Lutique, GLOVA MANIN GOVORUN, YAROMIYA, ROXOLANA, ХАС, YAKTAK та інші зірки на унікальній набережній Львова задля підтримки ЗСУ!

Окрім музичної програми, для гостей фестивалю підготували численні розваги, та активності. Щось цікаве для себе тут знайдуть представники усіх вікових груп, адже фестиваль позиціонує себе як родинний захід.

Для відвідувачів фестивалю працюватимуть такі розважальні зони:

- Тюбінг-парк та дитячі атракціони;

- Майстер-класи, лекції та спортивні активності;

- Арт-базар – ярмарок українських хендмейд продуктів та виробів;

- Фудкорт та відпочинкові зони на набережній з неймовірним краєвидом;

- DJ Parade – вечірки щодня у різних стилях та форматах.

Увесь прибуток від квитків на «Фестивалю на Медузі» буде скеровано на купівлю «зігріваючих наборів» для ССО «Азов», а саме для протитанкової батареї та комендантської роти, які потребують восени не менше 150 таких наборів (загальна вартість – від 150 тис. грн).

«Проводимо осінь у дружньому колі, слухаємо українське, підтримуємо ЗСУ та зустрічаємось на Медузі у Emily Resort!», – наголошують організатори фестивалю.

Програма фестивалю:

П'ятниця, 16 вересня:

17:00 – 22:00

Субота, 17 вересня:

12:00 – 22:00

Неділя 18 вересня:

12.00 – 22.00

Вартість квитка:

Один день – 200 грн;

Три дні – 450 грн;

Діти до 120 см безкоштовно.

Квитки на розважальний сімейний фудфест «Фестиваль на Медузі» можна придбати на сайті Gastroli.ua.

Відпочинковий комплекс Emily Resort розташований за адресою Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б.