Вінсент Лін прибув до України із гуманітарною місією та планами зйомки документального фільму

Відомий актор голлівудських бойовиків, лауреат премії «Греммі», а також чемпіон світу з кікбоксінгу – Вінсент Лін завітав до Emily Resort!

Вінсент Лін прибув до України із гуманітарною місією та планами зйомки документального фільму. Вінсент є заступником посла міжнародної комісії з прав людини, членом економічної та соціальної ради при ООН та головним редактором англійського газетного центру інформаційної агенції Huaxin news agency. Окрім цього, Вінсент відомий на світовий спортивній арені та у світі кіно. Сам Джекі Чан у своєму автобіографічному бестселері «Я Джекі Чан» назвав Вінсента Ліна одним із найкращих бійців, з яким йому коли-небудь доводилось змагатися!

Разом із командою Вінсент Лін завітав до Львова, як основного евакуаційного та волонтерського центру, а також в рамках візиту відвідав відпочинковий комплекс Emily Resort, що відкрився у Винниках. Зі Львова актор вирушив у подорож Україною, зокрема до міст, які постраждали від бойових дій.