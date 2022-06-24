Вже цих вихідних новий відпочинковий комплекс Emily Resort впровадить cashless-сервіс на більшості своїх локацій.

Загальновідомо, що майбутнє однозначно за безготівковим обслуговуванням і у багатьох країнах та середовищах суспільство рухається у напрямку cashless-технологій. Розрахунок банківськими картами або смарт-девайсами не лише зменшує ризик коронавірусу (який все ще несе небезпеку), а й знижує попит на використання готівки, зміцнюючи економіку та убезпечуючи кошти самих відвідувачів.

Серед інших безсумнівних переваг безготівкового розрахунку - суттєве зменшення часу очікування замовлення та покращення якості обслуговування гостя, оскільки відвідувачі можуть миттєво здійснити оплату та насолодитися якісним сервісом. Разом із тим на території Emily Resort будуть забезпечені усі необхідні інфраструктурні та технологічні рішення для використання POS-терміналів, поповнення власних карток та онлайн-гаманців.

Детальна інформація про комплекс на офіційному сайті: emilyresort.com.ua

Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б