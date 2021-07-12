У неділю, 11 липня, в індійському місті Джайпур 11 людей загинули внаслідок удару блискавки, поки робили селфі під час грози. Про це повідомляє BBC.

У момент інциденту на сторожовій вежі форту Амбер ХІІ століття, яка є популярною туристичною локацією, було 27 людей. Туристи робили селфі під дощем. За словами очевидців, у вежу вдарила потужна блискавка, після чого з приблизно 8-метрової висоти впало кілька людей.

Місцеві правоохоронці уточнили, що внаслідок інциденту загинули 11 людей, ще кілька отримали важкі травми. За попередніми даними, серед загиблих є діти. Влада штату Раджастхан вже призначила сім’ям загиблих компенсацію у 500 тис. рупій (приблизно 6 700 доларів).

Загалом минулої доби від ударів блискавок в Індії загинули 38 людей, більшість з яких працювали у полях під час негоди.

Сезон мусонів в країні, під час яких спостерігаються сильні грози, зазвичай триває з червня по вересень. Щороку від блискавки в Індії гинуть сотні людей.