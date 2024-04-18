На геральдиці зображені риби, що вказують на один із давніх промислів громади

Іршавська міська рада затвердила нову символіку – герб та прапор міста. На геральдиці зображені риби, що вказують на один із давніх промислів громади, та дерева, що символізують розташування міста серед гір та підкреслюють природні багатства.

Як повідомили в громаді 17 квітня, рішення про нову символіку міста прийняли на сесії Іршавської міської ради у березні. Для розробки герба та прапора сформували ініціативну групу та залучили голову Українського геральдичного товариства, доктора історичних наук Андрія Гречила.

«В ході розробки та обговорень було представлено кілька варіантів символіки міста. Обрані два найкращі варіанти були надані для обговорення громадськості через онлайн форму, яка була розміщена на сайті», – інформують у міськраді.

Новий герб Іршави – це щит з двома золотими рибами у синьому правому полі та двома зеленими деревами – листяним і хвойним – у срібному лівому полі. Над ними на червоному фоні срібний міст.

Герб вписано у декоративний картуш та увінчаний срібною міською короною, що свідчить про статус міста

«Дві золоті риби вказують на рибальство як один із місцевих промислів у давнину, оскільки на сільській печатці Іршави з ХІХ ст. є зображення чоловіка з трьома рибинами. Срібне поле і два зелені дерева символізують розташування міста серед гір та підкреслюють природні багатства, перебування на межі хвойних і листяних лісів. Крім того, дві риби та два дерева є у гербі родини Ілошваїв – власників поселення. Срібний міст означає місцеву архітектурну пам’ятку – міст через річку Іршавку. Червоне поле ілюструє одну з легенд про походження назви річки і поселення від іржавого забарвлення води у річці. Герб вписано у декоративний картуш та увінчаний срібною міською короною, що свідчить про статус міста», – розповіли в Іршавській міській раді.

На квадратному прапорі Іршави теж зображені міст, дві риби та два зелені дерева. Затверджені символи міста внесуть до реєстру Українського геральдичного товариства та опублікують в одному з наступних випусків збірника-каталогу «Герби та прапори міст і сіл України».