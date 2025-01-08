Державне агентство України з питань кіно висловило занепокоєння щодо запланованих показів пропагандистських фільмів російського виробництва «Майдан, дорога до війни» (Maidan, la strada verso la guerra) та «Діти Донбасу» (I bambini del Donbass) в різних містах Італії протягом січня-лютого 2025 року. Інформація про це з’явилась на Facebook-сторінці відомства

Фільм «Майдан, дорога до війни» створено державним російським пропагандистським каналом Russia Today, що ставить під сумнів об’єктивність викладених подій.

«Діти Донбасу» використовує емоційний вплив чутливими темами, маніпулюючи викривленням реальної ситуації.

Дистрибуцією займається організація Donbass Italia, відома поширенням інших пропагандистських матеріалів.

Ці фільми можуть містити викривлену інформацію про події Революції гідності та російсько-Українську війну. Їх демонстрація на культурних майданчиках Італії під час повномасштабної війни в Україні може сприяти дезінформації та маніпуляції громадською думкою, наголошують у Держкіно.

В свою чергу Держкіно звернулось до Посольства України в Італійській Республіці з проханням вжити заходів щодо недопущення демонстрації цих фільмів.