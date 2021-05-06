Чоловік воював у російській формі та мав зброю РФ

Італійські правоохоронці затримали 28-річного чоловіка з міста Мессіна, який у 2016 році воював на боці бойовиків на Донбасі. Про це йдеться у заяві італійських правоохоронців.

Розслідування щодо найманця з Італії проводила група спецоперацій у складі карабінерів. За даними слідчих, чоловіка завербували у 2016 році для участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Він також входив до злочинного угрупування, яке працює у кількох державах.

Чоловік воював у російській формі та мав зброю РФ. Своїми військовими «досягненнями» він ділився у соціальних мережах з друзями та родичами. За словами правоохоронців, деякі навіть просили у нього поради щодо того, як самим займатися тією ж діяльністю.

Про існування угрупування, яке вербує з Італії найманців на Донбас запідозрили ще у 2018 році. У 2019-му в Італії почали відповідне розслідування.

За даними слідчих, у злочинній організації брали участь люди з різних регіонів Італії, які потім воювали пліч-о-пліч з бойовиками. Зокрема слідчі встановили зв'язки затриманого чоловіка з іншими найманцями. У межах розслідування правоохоронці також шукали тих, хто організовував та фінансував вербування найманців на Донбас.