43-річна Аліна Труш із Кривого Рогу померла в Італії

В італійському місті Трієст знайшли тіло українки Аліни Труш. За попередніми даними слідства, причиною смерті могло стати передозування наркотиками або конфлікт з коханцем, повідомило у п’ятницю, 3 грудня, «Суспільне» з посиланням на італійські ЗМІ.

Як пише Il Gazettino, тіло 43-річної уродженки Кривого Рогу знайшли 1 грудня на підлозі у її квартирі. Жінка не відчиняла двері поліцейським, які прийшли до неї через повідомлення сусідів про те, що українка начебто могла потерпати від домашнього насильства.

Місцева прокуратура наразі відмовляється коментувати причини смерті Аліни Труш і каже, що необхідно дочекатися результатів розтину наступного тижня, повідомляє італійський суспільний мовник RAI. Але слідчі підтвердили, що біля неї знайшли пляшку з метадоном, а на тілі немає видимих ознак насильства.

Правоохоронці поки що розглядають дві основні версії смерті Труш: передозування наркотиками і вбивство. У помешканні, де жила жінка, в останні дні відбувалися гучні сварки – ймовірно між нею і якимось чоловіком. Це й викликало підозри сусідів про можливі випадки домашнього насильства, після чого люди викликали поліцію.

Колега померлої українки розповіла, що в тої було складне життя: «Вона часто говорила телефоном і часто плакала».

Інша колега Труш повідомила, що та часто сварилася телефоном із чоловіками. Ще одна знайома жінки розповіла виданню Trieste Prima, що та була матір’ю трьох дітей і раніше подолала кілька серйозних хвороб: «Ми не бачилися понад місяць. Не знаю, що сталося, але точно знаю: вона ніколи не водила до себе сторонніх, окрім чоловіка, з яким вона народила дітей».

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у коментарі «Суспільному», що посольство в Італії перевіряє інформацію про смерть Аліни Труш.