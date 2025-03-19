Винятком є ліцей №1, учні якого йдуть на канікули з 16 до 22 квітня

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради рекомендує школам розпочати весняні канікули з 24 березня. Вони триватимуть тиждень.

Як повідомили ZAXID.NET у департаменті освіти 19 березня, учні майже усіх шкіл Івано-Франківської громади матимуть канікули з 24 до 30 березня.

«Винятком є ліцей №1, учні якого йдуть на канікули з 16 до 22 квітня. Також графіки весняного відпочинку для свої школярів самостійно встановлюватимуть вісім приватних навчальних закладів середньої освіти», – зазначили в міськраді.

Додамо, що в Івано-Франківській громаді є 49 шкіл комунальної власності, та 8 – приватної. Терміни канікул у закладах загальної середньої освіти визначаються педрадою кожного закладу, коли затверджується структура навчального року. Навчальний процес у школах Івано-Франківська триватиме до 30 травня.