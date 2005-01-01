В Івано-Франківську перепоховали 134 жертви комуністичного терору

СуспільствоРоман Ганкевич, 24 березня18880

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В Івано-Франківську перепоховали 134 жертви комуністичного терору
фото West News
Серед вбитих визначили 70 чоловіків, 53-х жінок та двох дітей

Останки 134-х жертв комуністичного режиму перепоховали в Івано-Франківську за християнським обрядом. Про це повідомляє місцеве видання West News.

Як зазначається, серед вбитих визначили 70 чоловіків, 53-х жінок та двох дітей. Стать ще 9-ти скелетів через пошкодження кісток ідентифікувати не вдалося.

«Це почерк НКВС, числені вогнепальні отвори. На скелетованих залишках знайдено безліч свідчень, що катували жертв ще за життя. На стегнових кістках, на ребрах, черепах є сліди катувань. Серед жертв – двоє дітей. Сьогодні можемо говорити, що Дем’янів Лаз вдруге заговорив. Тут 1989 року вперше відбулося перепоховання жертв тоталітарного комуністичного режиму. Ми говоримо про жертв 1939-1941 років», – повідомив Василь Тимків, керівник КП Меморіал в Івано-Франківській області.

Вважається, що жертвами розстрілів були здебільшого еліта та священники.

Під час дослідження черепів дорослих людей було виявлено 47 вхідних вогнепальних пошкоджень і 36 вихідних вогнепальних пошкоджень. «Я думаю, що ще є десятки поховань. Згідно із знайденими документами було засуджено близько 60 тисяч осіб. Це є страшна рана на тілі українського народу. Але розкриття цих ран – це спільна справа, яка об’єднує народ. Це потрібно для сьогодення і для майбутнього», – додав Василь Тимків.

14 серпня 2017 р. працівниками КП «Пам’ять» в Івано-Франківську на вулиці Ленкавського виявили масове поховання 134-х жертв комуністичного терору НКВС 1939-1941 років. Тіла були скинуті в три неглибокі траншеї, довжиною біля 10 метрів, та лежали уздовж траншей у декілька шарів.

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