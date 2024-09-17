Чоловіка зачинили в багажнику, вивезли в ліс і погрожували зброєю

Двоє жителів Івано-Франківська викрали працівника пункту приймання металобрухту і погрозами, із застосуванням зброї, примусили сплатити 70 тис. грн неіснуючого боргу. Вимагачів затримали, їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 17 вересня, потерпілий неофіційно працював у пункті приймання металобрухту, який належав одному зі нападників. У жовтні 2023 року у нього почали вимагати неіснуючий борг – понад 70 тисяч гривень, начебто за нестачу металолому.

Згодом 36-річний та 41-річний прикарпатці викрали чоловіка – силоміць зачинили його в багажнику та вивезли в ліс. Там його вдарили прикладом мисливської рушниці і, примусивши стати на коліна, кілька разів вистрілили поруч з ним.

«У результаті чоловік сплатив фігурантам 70 тисяч гривень. Частину віддав готівкою, а частину перевів на банківський рахунок. Невдовзі зловмисники знову почали вимагати кошти в чоловіка. Однак на цей раз потерпілий написав заяву до поліції», – інформують правоохоронці.

Обох раніше не судимих викрадачів затримали. Одного з них взяли під варту, іншого помістили під домашній арешт. Під час обшуків у мешканців Івано-Франківська вилучили мисливську рушницю, травматичний пістолет та мобільні телефони. За незаконне позбавлення волі або викрадення людини та вимагання їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.