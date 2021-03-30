В Ізмаїлі підлітки до смерті побили безпритульного через булочки
Двоє хлопців 12 і 13 років раніше потрапляли в поле зору поліції через крадіжки
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Поліція Ізмаїла на Одещині затримала за підозрою у жорстокому вбивстві двох підлітків 12 та 13 років.
Як розповіли у поліції, 28 березня біля пам’ятника морякам в Ізмаїлі знайшли мертвим 58-річного чоловіка. У нього виявили численні перелами ребер та політравму.
Наступного дня за гарячими слідами затримали двох підлітків, які перебувають на обліку служби у справах дітей і раніше потрапляли в поле зору поліції через крадіжки.
«Вони зізналися, що забили чоловіка до смерті. За їх словами, з чоловіком вони посварилися через булочки, які той не захотів для них попросити у людей. Бездомного заманили до озера, де били ногами та палицями, поки той не помер», – розповіли в поліції.
відео Нацполіції
Подію кваліфікували за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Але оскільки підозрювані не досягли віку, з якого наступає кримінальна відповідальність, їм загрожують тільки заходи виправного характеру.
До рішення суду їх планують тримати в прийомнику-розподільнику для неповнолітніх осіб, які скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини.
Як інформував ZAXID.NET, у Львові 15-річний юнак жорстоко побив безпритульну жінку, яка від отриманих травм померла. Неповнолітньому загрожує до 10 років тюрми.