В Ізраїлі може з'явиться власна криптовалюта - цифровий шекель

У такий спосіб Ізраїль хоче зменшити частку операцій на чорному ринку

Уряд Ізраїлю розглядає можливість створення власної криптовалюти - цифрового шекеля. Вона буде мати вартість аналогічну фіатному шекелю, пише BitExpert.

Як зазначається, у такий спосіб Ізраїль хоче зменшити частку операцій на чорному ринку. Сьогодні чорний ринок Ізраїлю становить близько 22% від ВВП, а впровадження цифрового шекеля зробить операції на чорному ринку більш складними для бізнесменів. Ще одна причина створення національної криптовалюти – зменшення кількості паперових грошей в обороті.

Ізраїль поки що перебуває на початковому етапі цього складного процесу. Для більш детального розгляду питання національний банк Ізраїлю створить спеціальну групу.

Нагадаємо, цього місяця президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав декрет «Про розвиток цифрової економіки», яким легалізував у країні використання криптовалюти, зокрема біткоїну.