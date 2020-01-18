В Ізраїлі викрили агентство з торгівлі українками для проституції

Ізраїльські поліцейські провели спецоперацію, щоб викрити керівників угруповання

Ізраїльська поліція викрила злочинне угруповання, підозрюване в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, яке, як стверджується, доставило десятки жінок з України до Ізраїлю для проституції, повідомило видання The Times of Israel.

Згідно з повідомленням, агентство Ibiza Escort очолював 41-річний чоловік з передмістя Тель-Авіва Гіватаїм, який був ідентифікований як «Алеф Шин».

Як повідомляє видання з посиланням на інформацію одного з місцевих телеканалів, злочинне угруповання імовірно зв'язувалося з жінками, коли вони перебували в Україні, доставляло жінок до Ізраїлю для роботи повіями, влаштовувало їх умови життя в Ізраїлі і переправляло їх від клієнта до клієнта. Ізраїльтяни знаходили своїх жертв за допомогою посередників в Україні, які надсилали їм відео і зображення жінок.

Жінкам за їхні послуги платили від 231 до 434 доларів за годину. Частина йшла водієві, а решта розподілялася рівно між жінкою і агентством.

"Менеджери також наймали людей, які знали, як просувати сайт угруповання і отримувати якомога більше грошей від онлайн-реклами. За дуже короткий проміжок часу вони заробили мільйони", - сказав Цахі Тал з поліції Тель-Авіва.

Загалом в останні місяці «Алеф Шин» заробив близько 3,38 млн доларів.

Інформацію про керівників угруповання поліцейські отримали безпосередньо від жінок, коли проводили відповідну спецоперацію, у рамках якої просили агентство надіслати секс-працівниць до готелів у різних містах країни. При цьому поліція повідомляла жінкам, що покарання загрожує не їм, а лише їхнім керівникам.