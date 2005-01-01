В Кабміні пропонують зобов’язати українців платити аліменти на утримання літніх батьків

«В Україні не повинно бути такого поняття як заборгованість по аліментах».

Міністр соціальної політики Андрій Рева переконаний, що діти повинні платити аліменти на утримання батьків-пенсіонерів

Громадяни України повинні платити аліменти на утримання своїх батьків. Таку думку в ефірі «Радіо Свобода» висловив міністр соціальної політики Андрій Рева.

За словами Реви, не тільки батьки зобов’язані утримувати своїх неповнолітніх дітей, а і діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

«Потрібно законодавчо ввести серйозну відповідальність — вони теж повинні платити аліменти на утримання батьків. У 51-й статті Конституції написано, що батьки зобов’язані утримувати своїх неповнолітніх дітей, повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків», – сказав міністр.

Він зазначив, що зараз Міністерство проводить жорстку політику стосовно громадян, які не платять аліменти.

«Я вважаю це дуже правильно. Подивіться скільки тисяч нормально себе відчуваючих дорослих чоловіків, не вважають за потрібне давати кошти на виховання і розвиток своїх дітей. Буквально за місяць цим дітям більше 500 млн грн було перераховано такими недолугими батьками», – заявив Рева.

Міністр вважає, що не правильно коли дорослі чоловіки і жінки, не допомагають своїм батькам – пенсіонерам.

Як інформував ZAXID.NET, 6 лютого 2018 року набрав чинності закон щодо посилення відповідальності за несплату аліментів, який Верховна Рада ухвалила торік у грудні. Законом, зокрема, визначені нові способи покарання боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що перевищує суму, яка мала бути сплачена за 6 місяців. Так, встановлюється тимчасове обмеження таких осіб у праві виїзду за межі України, у праві кермування автомобілем, користуванні вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю, у праві на полювання. Закон передбачає і «суспільно корисні роботи» для порушника.