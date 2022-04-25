У Києві цього тижня демонтують бронзову скульптуру двох робітників, яка символізує возз’єднання України з Росією, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Цього тижня демонтуємо бронзову скульптуру двох робітників, встановлену в 1982 “на ознаменування возз’єднання України з Росією”. Своє ставлення до України Росія “ознаменувала” звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої “дружби двох народів” будуть прибрані з центру Києва», – написав Кличко у Facebook у понеділок, 25 квітня.

На фото бронзова скульптура двох робітників, яку будуть зносити цього тижня

Другу скульптурну композицію – із червоного граніту – закриють парканом і теж згодом розберуть, оскільки це потребує більше часу. А до того її можна буде використовувати як простір для експозицій.

Зазначимо, що гранітна скульптура, про яку говорить Кличко, це витягнута по горизонталі стела з багатофігурною групою, в центрі якої – Богдан Хмельницький і боярин Василь Бутурлін – московський посол. Ця група створена за мотивами Переяславської Ради.

На фото – композиція з червоного граніту, яку демонтують пізніше

Арку з титанових листів, яка поєднує ці дві скульптури, перейменують і підсвітять кольорами українського прапора. Нове ім’я арки Кличко не повідомив.

Арка з титанових листів, яку перейменують і підсвітять кольорами українського прапора

Нагадаємо, що Київська міська рада готується перейменувати вулиці, назви яких пов’язані з Росією.