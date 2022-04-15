Київська міська рада перейменувала колишній сквер споріднених міст на честь дружби Києва і Москви на сквер Героїв Маріуполя, повідомив мер Києва Віталій Кличко..

«Сьогодні я подав проект рішення про перейменування колишнього скверу дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя. І депутати підтримали таку ініціативу. Сквер розташований в Голосіївському районі міста, на вулиці Якубовського – на Теремках. Кілька років тому ми його відремонтували. Пам’ятний знак так званій “дружбі”, що стояв у сквері, демонтували минулого року. Тепер зелена зона отримала нову назву», – заявив Кличко

Утім, за його словами, в місті ще є десятки вулиць і об’єктів із назвами, пов’язаними з агресором. Тому міська влада опрацює варіанти нових назв. На ці процедури виділено час до 9 травня. Рішення з приводу перейменування цих об’єктів планують ухвалити одним пакетом.