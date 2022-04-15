Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що у місті дуже багато вулиць, які мають назви, пов'язані з Росією, які треба перейменувати. Про це він сказав у ефірі телеканалу ДніпроTV, повідомила в п’ятницю, 15 квітня, «Українська правда».

«По всій країні йде масова дерусифікація. І ми відмовлятимемося від російських географічних назв. Коли ми підняли кількість [«російських»] вулиць, їхня така кількість, що у нас навіть нових найменувань немає. Їх просто десятки – всякі Барнаульські, Абхазькі… Це просто список. Скажу одразу, ми всі й не встигнемо перейменувати на цій сесії», – повідомив Філатов.

За словами мера Дніпра, у списку вже близько 20-25 вулиць. Сесія відбудеться у середу, 20 квітня. Однак, через ризик обстрілу депутати зберуться не в міськраді.

До слова, раніше влада Ужгорода повідомляла, що в місті перейменують 58 вулиць, назви яких пов’язані з Росією.