В Києві запрацював другий в Україні сервіс, де можна взяти авто на прокат

Сервіс каршерінгу (від англ. «car» – автомобіль і «share» – поділитися, спільно використовувати) GetManCar повноцінно запрацював у Києві.

Послуга похвилинної оренди авто працює через додаток для смартфона на Android та iOS. Авто можна взяти на прокат з похвилинною (5,99 гривень за хвилину), погодинною (59 гривень за годину) та подобовою оплатою (999 гривень за добу). Завдаток лишати не потрібно. У вартість прокату входить пальне та миття машини, пише «The Village».

Для використання сервісу потрібно зареєструватись у додатку, надати документи, що підтверджують право керувати авто, та реквізити банківської карти, і потім знайти автівку. Залишити машину після користування можна будь-де в місті.

Користування каршерінгом має обмеження: вік клієнта має бути від 25 років, водійський стаж – не менше 5-ти.

У сервісі працює понад 100 автомобілів Ravon R2 узбецького виробництва, парк найближчим часом збільшать до 300 машин.

У тестовому режимі GetManCar запрацював 1 грудня 2017 року. Брати в прокат автівки можна з 9 січня 2018-го.

До слова, перший сервіс каршерінгу в Україні запрацював в Одесі 1 червня 2017 року – його назва «Mobile Car».