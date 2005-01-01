Пенсіонери у Коломиї можуть скористатися міським транспортом за спеціальними талонами

Мерія Коломиї збільшила кількість безкоштовних поїздок для місцевих пенсіонерів до 60 на місяць. Це стало можливим завдяки збільшенню фінансування програми безкоштовних поїздок. Усі коломийські пенсіонери, а також люди з третьою групою інвалідністю, отримують спеціальні талони, якими розраховуються з водіями міських маршруток.

Як з’ясувалося, така програма діє у Коломиї уже другий рік, цього року кількість безкоштовних поїздок збільшили з 50 до 60 на місяць. Загалом цього року міського бюджету це обійдеться у 1,5 млн грн.

Як розповіли ZAXID.NET в управління праці та соціального захисту населення Коломийської міськради, з понад 60 тисяч мешканців міста скористатися цією програмою можуть понад 13 тис. людей. Талони на безкоштовний приїзд видають відразу на рік.

«Пільговик дає водієві талон, водій віддає їх керівництву компанії-перевізника, в якій працює, а в кінці місяця перевізник приходить з цими талонами в міськраду, складаються акти і на їхній підставі перевізнику з міського бюджету відшкодовується вартість перевезень. Програма фінансується виключно з міського бюджету», – розповіли у мерії.

Як наголошують у мерії, пільговий проїзд не обмежується наявністю талонів у пасажирі. На кожному з міських маршрутів окремо працюють по два пільгових автобуси, проїзд у яких є безкоштовним для усіх пільгових категорій (зокрема, інвалідам першої чи другої категорії) без пред’явлення талонів.