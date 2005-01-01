Пенсіонери у Коломиї можуть скористатися міським транспортом за спеціальними талонами

ЕкономікаВолодимир Пиріг, сьогодні, 17:221730

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Мерія Коломиї збільшила кількість безкоштовних поїздок для місцевих пенсіонерів до 60 на місяць. Це стало можливим завдяки збільшенню фінансування програми безкоштовних поїздок. Усі коломийські пенсіонери, а також люди з третьою групою інвалідністю, отримують спеціальні талони, якими розраховуються з водіями міських маршруток.

Як з’ясувалося, така програма діє у Коломиї уже другий рік, цього року кількість безкоштовних поїздок збільшили з 50 до 60 на місяць. Загалом цього року міського бюджету це обійдеться у 1,5 млн грн.

Як розповіли ZAXID.NET в управління праці та соціального захисту населення Коломийської міськради, з понад 60 тисяч мешканців міста скористатися цією програмою можуть понад 13 тис. людей. Талони на безкоштовний приїзд видають відразу на рік.

«Пільговик дає водієві талон, водій віддає їх керівництву компанії-перевізника, в якій працює, а в кінці місяця перевізник приходить з цими талонами в міськраду, складаються акти і на їхній підставі перевізнику з міського бюджету відшкодовується вартість перевезень. Програма фінансується виключно з міського бюджету», – розповіли у мерії.

Як наголошують у мерії, пільговий проїзд не обмежується наявністю талонів у пасажирі. На кожному з міських маршрутів окремо працюють по два пільгових автобуси, проїзд у яких є безкоштовним для усіх пільгових категорій (зокрема, інвалідам першої чи другої категорії) без пред’явлення талонів.

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