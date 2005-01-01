У Золочеві зупинку громадського транспорту встановили задом наперед

Встановити зупинку задом наперед вирішили після візиту до Канади

У Золочеві вперше на Львівщині встановили павільйон зупинки громадського транспорту задом наперед. У прес-службі Золочівської міської ради 11 січня пояснили, що «розвернути» зупинку вирішили для того, аби створити безпечніші умови для пасажирів.

Нетиповий павільйон зупинки встановили на вул. Січових Стрільців біля міського кладовища. За словами міського архітектора Романа Кушніра, ініціатором встановлення цієї зупинки є інженер міськради, який нещодавно побував у Канаді і виріший перейняти їхній досвід.

«Наш інженер-будівельник Тарас Куйбіда нещодавно побував у Канаді і він перейняв цей досвід країн світу, які у цілях безпеки влаштовують зупинки спиною до проїжджої частини. У першу чергу це – заходи безпеки, друге – якщо погані погодні умови, дощ або сніг, це в якійсь мірі захищає пасажирів. Це безпека, в першу чергу, наших дітей, які не мають можливості вибігти відразу на дорогу», – пояснив архітектор Золочівської міськради Роман Кушнір.

Він також уточнив, що частину павільйону зробили із прозорого пластику, через який не задуватиме вітер, але можна буде бачити рух транспорту.

Зазначимо, в Україні це не перший випадок встановлення таких павільйонів – кілька «розвернутих» зупинок улітку 2017 року встановили у Вінниці.