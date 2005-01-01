В Мексиці вантажний потяг в’їхав у будинок: п’ятеро загиблих

СвітВолодимир Пиріг, 18 січня3090

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Щонайменше п'ятеро людей загинули в четвер, 18 січня, внаслідок залізничної катастрофи в густонаселеному передмісті мексиканської столиці Мехіко, коли вантажний потяг зійшов з рейок та пошкодив одну з будівель поблизу залізниці, повідомило інформагентство «Reuters» із посиланням на місцеву владу.

Аварія сталася з вантажним потягом у муніципалітеті Екатепік, який примикає до столичного регіону. За інформацією місцевої прокуратури, під час залізничної катастрофи один із вагонів поїзда врізався в будинок, що й спричинило загибель п'ятьох людей.

При цьому не виключається, що під час розчищення завалів рятувальники можуть виявити інших постраждалих у зруйнованому будинку.

Як повідомляв ZAXID.NET, в грудні 2017 року у США потяг впав з мосту на автомагістраль, внаслідок чого загинули троє людей

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